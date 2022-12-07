Международный Благотворительный Кадетский Бал состоится в Москве 13 декабря

Фото: Светлана Колоскова / Вечерняя Москва

В столице 13 декабря пройдет VII Международный Благотворительный Кадетский Бал (МБКБ). Об этом в среду, 7 декабря, сообщили в пресс-службе Департамента СМИ и рекламы города Москвы.

В данном мероприятии примут участие воспитанники кадетских ведомственных и общеобразовательных учреждений, образовательных школ с кадетскими классами, дети из социальных учреждений для детей-сирот из 74 субъектов России, а также участники и гости из дружественных государств.

По словам руководителя данного проекта Юлии Кирпичниковой, в общей сложности в мероприятии поучаствуют 1600 детей от 14 до 18 лет из 403-х образовательных учреждений страны. Она также добавила, что в этом году на бал приедут дети из Донецкой и Луганской народных республик.

Председатель Комитета Госдумы по обороне, генерал-полковник Андрей Картаполов рассказал, что в этот раз в адрес членов жюри МБКБ было направлено порядка 1200 заявок.

— Члены жюри проделали огромную работу, отсмотрев все видеопрезентации для определения победителей номинаций МБКБ. Это была сложная задача, все видеопрезентации были сделаны на высоком, профессиональном уровне, — заявил Картаполов.

До этого стало известно, что VI Всемирные игры юных соотечественников начались в Музее Победы 6 декабря. Участниками мероприятий стали порядка 400 молодых спортсменов из 17 стран мира.