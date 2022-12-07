Главное
Эксклюзивы
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

Международный Благотворительный Кадетский Бал состоится в Москве 13 декабря

Евгений Жуков
Город
Международный Благотворительный Кадетский Бал состоится в Москве 13 декабря
Фото: Светлана Колоскова / Вечерняя Москва

В столице 13 декабря пройдет VII Международный Благотворительный Кадетский Бал (МБКБ). Об этом в среду, 7 декабря, сообщили в пресс-службе Департамента СМИ и рекламы города Москвы.

В данном мероприятии примут участие воспитанники кадетских ведомственных и общеобразовательных учреждений, образовательных школ с кадетскими классами, дети из социальных учреждений для детей-сирот из 74 субъектов России, а также участники и гости из дружественных государств.

По словам руководителя данного проекта Юлии Кирпичниковой, в общей сложности в мероприятии поучаствуют 1600 детей от 14 до 18 лет из 403-х образовательных учреждений страны. Она также добавила, что в этом году на бал приедут дети из Донецкой и Луганской народных республик.

Председатель Комитета Госдумы по обороне, генерал-полковник Андрей Картаполов рассказал, что в этот раз в адрес членов жюри МБКБ было направлено порядка 1200 заявок.

— Члены жюри проделали огромную работу, отсмотрев все видеопрезентации для определения победителей номинаций МБКБ. Это была сложная задача, все видеопрезентации были сделаны на высоком, профессиональном уровне, — заявил Картаполов.

До этого стало известно, что VI Всемирные игры юных соотечественников начались в Музее Победы 6 декабря. Участниками мероприятий стали порядка 400 молодых спортсменов из 17 стран мира.

Кадеты Москва Балы
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Путешествуем ВМесте
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Александр Хохлов
Александр Хохлов

«Эшелон — под уклон, паровоз — под откос»

Дмитрий Журавлев
Дмитрий Журавлев

Так мы дождемся восстания машин

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Кормилицы

Наталия Покровская
Наталия Покровская

Кнут и пряник всем полезны

Игорь Моржаретто
Игорь Моржаретто

Осторожно: пять зимних ловушек

Александр Лосото
Александр Лосото

За привитого двух непривитых дают

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Призванная на служение

Все мнения
О проекте