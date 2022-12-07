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Эксперт рассказал, что нужно сделать для снижения числа ВИЧ-инфекций

Ирина Игнатенко
Общество
Эксперт рассказал, что нужно сделать для снижения числа ВИЧ-инфекций
Фото: depositphotos

Россия по итогам прошлого года вошла в пятерку стран с самой высокой скоростью распространения ВИЧ-инфекции, обогнав Танзанию и Уганду. Заместитель руководителя Федерального научно-методического центра по профилактике и борьбе со СПИДом Олег Юрин пояснил, как решить эту проблему.

Эксперт отметил, что в настоящее время регистрируется большее число случаев заражения, так как люди стали чаще проходить обследования.

При этом в России остается высоким уровень наркоманов, которые употребляют запрещенные вещества с помощью шприцов. Также не все россияне знакомы с методами контрацепции.

— Многие специалисты, которые занимаются профилактикой ВИЧ-инфекций, считают, что нужно больше внимания уделять нравственному воспитанию, — отметил Юрин в комментарии «Радио 1».

Медики отмечают, что есть люди, которые никогда не заболеют ВИЧ и СПИДом. У людей с определенным набором генов есть пожизненная страховка от такого рода заболеваний, сообщает «Царьград».

Врач-иммунолог Владислав Жемчугов в беседе с «Вечерней Москвой» развеял самые популярные мифы о ВИЧ. Так, эксперт объяснил разницу между ВИЧ и СПИДом.

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