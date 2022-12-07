Музей Победы сохранит истории Героев Советского Союза из Якутии

Фото: Музей Победы

Россия, Москва, площадь Победы, 3 Карта всех событий

В Музее Победы состоялась передача фотографий и историй якутян — Героев Советского Союза для включения во всенародный исторический проект «Лица Победы». Об этом сообщили в пресс-службе учреждения в среду, 7 декабря.

— Уверен, что их имена, как и имена других героев, навеки останутся в нашей памяти. Для меня и всех якутян очень волнительно, что сегодня мы проводим в Музее Победы акцию, посвященную всем героям нашей страны, — сказал глава Республики Саха Айсен Николаев.

Мероприятие прошло в рамках Дней Якутии в Москве. На данный момент в «Лицах Победы» собрано уже более 700 тысяч историй участников боевых действий. Увидеть их можно в одноименном мультимедийном зале в Музее Победы, а также на сайте проекта.

Накануне памятной даты начала контрнаступления советских войск под столицей «Вечерняя Москва» передала проекту «Лица Победы» свои архивные документы. Введя в электронной книге имя и фамилию своего родственника, вы увидите перед собой его большую фотографию и услышите историю человека, который воевал в Красной армии или с партизанами, лечил раненых или работал на заводе.