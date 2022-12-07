Путин обвинил СПЧ ООН и Совет Европы в «циничной ангажированности»

Фото: Администрация президента РФ

Президент России Владимир Путин заявил, что Совет по правам человека (СПЧ) ООН, Совет Европы и «другие так называемые правозащитные организации» после начала специальной военной операции на Украине демонстрируют «свою циничную ангажированность».

Глава государства также отметил, что СПЧ РФ продолжает заниматься разоблачением «преступлений нацистского режима, который утвердился в соседней стране». Путин подчеркнул, что права жителей регионов Донбасса в течение восьми лет игнорировались «так называемым мировым сообществом».

Представители СПЧ не единожды посылали обращения по таким прецедентам к соответствующим международным органам. Однако там, где «сегодня выступают в качестве обвинителей», делали вид, «будто все они разом ослепли или оглохли», посетовал российский лидер.

По причине «очевидной предвзятости» некоторых ведомств Москва была вынуждена отказаться от членства в них, передает слова Путина сайт Кремля.

До этого Владимир Путин сообщил, что правозащитники завершили работу над концепцией по защите прав человека в цифровом пространстве.