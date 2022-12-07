Путин рассказал о концепции по защите прав человека в цифровом пространстве

Фото: Администрация президента РФ

Президент России Владимир Путин сообщил, что правозащитники завершили работу над концепцией по защите прав человека в цифровом пространстве. Об этом глава государства заявил в среду, 7 декабря, на заседании Совета по развитию гражданского общества и правам человека.

По словам Путина, очень важно неравнодушное и настойчивое участие правозащитников в решении проблем обеспечения лекарствами всех категорий нуждающихся в лекарственных препаратах, прежде всего, онкологических больных, передает официальный сайт Кремля.

5 декабря Владимир Путин вручил награду «Волонтер года» Владимиру Тараненко, который вместе с командой эвакуировал более 30 тысяч жителей Донецкой народной республики и доставлял гуманитарные грузы. Он отметил, что слово «волонтер» носит международный характер, а «доброволец» — чисто российское.

Также Путин 8 декабря наградит Героев России медалями «Золотая Звезда», на мероприятие приглашено более 200 человек. Среди участников события — Герои Советского Союза, Герои Российской Федерации и кавалеры ордена Святого Георгия.