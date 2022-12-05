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Путин наградил волонтера года, эвакуировавшего более 30 тысяч жителей ДНР

Александр Афонин
Общество
Путин наградил волонтера года, эвакуировавшего более 30 тысяч жителей ДНР
Фото: Станислав Красильников / ТАСС

Президент России Владимир Путин вручил награду волонтеру года Владимиру Тараненко, который вместе с командой эвакуировал более 30 тысяч жителей Донецкой народной республики (ДНР) и доставлял гуманитарные грузы. Награждение прошло в понедельник, 5 декабря, в ходе форума «Мы Вместе».

— Я вас поздравляю и с Днем волонтера и желаю вам всего самого доброго. А сегодня мы должны совершить то небольшое, что мы должны сделать в этот праздник, — вручить награду победителю. Спасибо вам большое, — сказал Путин.

В процессе мероприятия российский лидер отметил, что слово «волонтер» носит международный характер. «Доброволец» в свою очередь — чистое российское. По словам Путина, в данном слове заложен огромный смысл, который описывает человека, готового оказать помощь другим, цитирует президента пресс-службе Кремля.

До этого Владимир Путин посетил Крымский мост и поговорил со строителями. Он прибыл на сооружение за рулем автомобиля и проехал по нему, выслушав при этом доклад Марата Хуснуллина, посвященный завершению восстановительных работ.

Награждение Владимир Путин Волонтеры
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