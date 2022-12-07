Путин наградит Героев России медалями «Золотая Звезда» 8 декабря

Фото: Администрация президента РФ / Сергей Гунеев

Президент РФ Владимир Путин 8 декабря наградит Героев России медалями «Золотая Звезда», на мероприятие приглашено более 200 человек. Об этом сообщили в пресс-службе Кремля в среду, 7 декабря.

— На торжественное мероприятие в Георгиевском зале Большого Кремлевского дворца приглашены более 200 военных и гражданских лиц, проявивших особое мужество и героизм. Среди участников мероприятия — Герои Советского Союза, Герои Российской Федерации и кавалеры ордена Святого Георгия, — говорится в сообщении.

5 декабря Владимир Путин вручил награду «Волонтер года» Владимиру Тараненко, который вместе с командой эвакуировал более 30 тысяч жителей Донецкой народной республики и доставлял гуманитарные грузы. Он отметил, что слово «волонтер» носит международный характер, а «доброволец» — чисто российское.

До этого президент России наградил орденом «За военные заслуги» Дмитрия Лебедева, создавшего пистолет на замену пистолету Макарова. Сотрудник группы компаний «Калашников» отмечен за заслуги в сфере разработки и производства вооружения.