Главное
Эксклюзивы
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

Путин наградит Героев России медалями «Золотая Звезда» 8 декабря

Александр Афонин
Общество
Путин наградит Героев России медалями «Золотая Звезда» 8 декабря
Фото: Администрация президента РФ / Сергей Гунеев

Президент РФ Владимир Путин 8 декабря наградит Героев России медалями «Золотая Звезда», на мероприятие приглашено более 200 человек. Об этом сообщили в пресс-службе Кремля в среду, 7 декабря.

— На торжественное мероприятие в Георгиевском зале Большого Кремлевского дворца приглашены более 200 военных и гражданских лиц, проявивших особое мужество и героизм. Среди участников мероприятия — Герои Советского Союза, Герои Российской Федерации и кавалеры ордена Святого Георгия, — говорится в сообщении.

5 декабря Владимир Путин вручил награду «Волонтер года» Владимиру Тараненко, который вместе с командой эвакуировал более 30 тысяч жителей Донецкой народной республики и доставлял гуманитарные грузы. Он отметил, что слово «волонтер» носит международный характер, а «доброволец» — чисто российское.

До этого президент России наградил орденом «За военные заслуги» Дмитрия Лебедева, создавшего пистолет на замену пистолету Макарова. Сотрудник группы компаний «Калашников» отмечен за заслуги в сфере разработки и производства вооружения.

Награждение Владимир Путин Кремль
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Путешествуем ВМесте
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Александр Хохлов
Александр Хохлов

«Эшелон — под уклон, паровоз — под откос»

Дмитрий Журавлев
Дмитрий Журавлев

Так мы дождемся восстания машин

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Кормилицы

Наталия Покровская
Наталия Покровская

Кнут и пряник всем полезны

Игорь Моржаретто
Игорь Моржаретто

Осторожно: пять зимних ловушек

Александр Лосото
Александр Лосото

За привитого двух непривитых дают

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Призванная на служение

Все мнения
О проекте