Путин заявил о росте угрозы начала ядерной войны

Фото: Администрация президента РФ

В настоящее время в мире нарастает угроза начала ядерной войны. Об этом заявил в среду, 7 декабря, президент России Владимир Путин на заседании Совета по развитию гражданского общества и правам человека.

— По поводу угрозы ядерной войны, Светлана Геннадьевна, вы правы. Такая угроза нарастает, чего греха таить, — обратился он к члену СПЧ Светлане Маковецкой.

Тем не менее глава государства подчеркнул, что Россия никогда не применит ядерное оружие первой — это исключительное средство защиты. Москва отдает себе отчет в том, что такое ядерное оружие. Более того, в арсенале страны имеется самое продвинутое ядерное оружие в мире, передает слова Путина сайт Кремля.

В начале ноября МИД России опубликовал заявление «О предотвращении ядерной войны», согласно которому страна выступает за обеспечение глобальной стратегической стабильности.

Политолог Андрей Кортунов сообщил «Вечерней Москве», что сценарий, при котором Россия нанесет превентивный ядерный удар по территории Украины, маловероятен. По его мнению, сегодня мир действительно, как никогда, приблизился к угрозе ядерной войны.