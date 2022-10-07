«Сценарий маловероятен»: политолог объяснил, почему ядерной войны между РФ и США не будет

Фото: shutterstock

Сценарий, при котором Россия нанесет превентивный ядерный удар по территории Украины, после чего США применят в ответ ядерное оружие в отношении РФ, маловероятен. Об этом в беседе с корреспондентом «Вечерней Москвы» сообщил политолог Андрей Кортунов, комментируя слова американского лидера Джо Байдена об угрозе «ядерного армагеддона».

По мнению собеседника «ВМ», сегодня мир действительно как никогда приблизился к угрозе ядерной войны. И многие западные аналитики предполагают, что в случае неудачи на поле боя РФ действительно может применить ядерное оружие на территории Украины:

— На мой взгляд, такой сценарий на самом деле маловероятен. И об этом косвенно свидетельствует решение о частичной мобилизации. То есть, если российское руководство проводит данную процедуру, это означает, что они считают возможным добиться перелома в ходе операции за счет использования большего объема вооружения и военных.

Эксперт подчеркнул: если у России были бы намерения применить ядерное оружие, то полностью пропала бы надобность использовать тот политический капитал, который внедрен сегодня для проведения мобилизационных мероприятий.

— К тому же мы должны понимать, что применение РФ ядерного оружия изменит баланс сил на мировой политической арене, и от Москвы в таком случае могут отвернуться оставшиеся союзники. Что же касается инициативы западных стран применить ответный удар при использовании ядерных сил Москвой — это тоже исключено. Ведь ситуация не переросла в масштабные военные действия. Кроме того, даже при самом худшем сценарии натовские силы будут целить исключительно по российской военной инфраструктуре, но никак не по гражданским объектам или населению. Большой, полномасштабной ядерной войне не быть.

В заключение эксперт также добавил, что и РФ, и НАТО будут стараться максимально избегать полномасштабной эскалации, чтобы не допустить перехода спецоперации в военный конфликт Москвы с Североатлантическим альянсом.

О том, что над миром впервые со времен холодной войны и Карибского кризиса нависла угроза ядерной войны, ранее заявил президент Соединенных Штатов Джо Байден. Вину за ядерную эскалацию он возложил на Россию. По его словам, президент РФ Владимир Путин «не шутит, когда угрожает применить ядерное оружие», сообщает РИА Новости.