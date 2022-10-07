Карибский кризис и учения НАТО: когда мир был на грани ядерной войны, и возможна ли она в 2022 году

Фото: Минобороны РФ

В мировой истории существовали прецеденты, когда мир стоял на пороге ядерной войны. Самыми известными из них являются Карибский кризис и учения НАТО Able Archer 1983 года. «Вечерняя Москва» рассказывает, может ли миру сейчас грозить ядерная война.

«Прекратите провокацию!»

14 октября 1962 года начался Карибский кризис, который едва не поставил мир на грань третьей мировой войны из-за конфликта СССР и США. Этот чрезвычайно напряженный момент истории человечества был ознаменован действиями американских властей, которые решили разместить в 1961 году в Турции ракеты средней дальности «Юпитер». Они беспрепятственно могли достигнуть городов в западной части Советского Союза, включая Москву и главные промышленные центры СССР.

В качестве ответной меры советские власти решили разместить кадровые военные части и подразделения, в том числе с ядерным оружием, на острове Куба. Такой акт устрашения не мог не повлиять на американского лидера Джона Кеннеди: он принял на тот момент роковое решение о военно-морской блокаде Кубы, чтобы не допустить увеличения советской группировки на острове. «Кубинский карантин» начался 24 октября 1962 года — 180 боевых кораблей США окружили остров.

Глава ЦК КПСС Никита Хрущев посчитал такое решение актом агрессии против СССР. 27 октября 1962 года наступил пик кризиса, в мировой истории его назвали «черной субботой». В этот день на Новой Земле была взорвана 260-килотонная водородная бомба.

Фото: архив Минатома / wikipedia.org

Еще одним фактором, повлиявшим на развитие Карибского кризиса, считается уничтожение самолета U-2 майора Рудольфа Андерсена 27 октября 1962 года, который вылетел к Острову свободы и на высоте 22 тысяч метров был сбит расчетом советского ракетно-зенитного дивизиона С-75. За день до этого советские зенитчики получили информацию об ожидаемом вторжении американских войск.

В тот же день советская подводная лодка Б-59 с ядерным оружием была окружена около берегов Кубы группой американских кораблей из 11 эсминцев во главе с авианосцем Randolph. Американцы пытались уничтожить субмарину с помощью глубинных бомб. В ответ на это командир подлодки капитан второго ранга Валентин Савицкий приказал атаковать вражеские корабли ядерными торпедами. Однако два других офицера, в том числе капитан второго ранга Василий Архипов, проявили хладнокровие и уговорили дать сигнал «Прекратите провокацию!». Действия Архипова спасли мир.

Руководство США и СССР поняли, что следующей отправной точкой станет третья мировая война, и пошли на попятную.

Итоги кризиса: американцы дали обещание вывести ракеты из Турции и никогда не вторгаться на Кубу, СССР — отозвать свои войска с Острова свободы и вывести ядерное оружие.

Учения НАТО Able Archer 1983 года

Во второй раз мировое сообщество стояло на грани ядерной войны во время учений НАТО Able Archer 1983 года. Советские власти знали о проведении таких учений, однако они вызывали существенное беспокойство Москвы.

Сценарий учений: по замыслу организаторов, в ходе учений развивались события, приведшие к началу ядерной войны между странами НАТО и Организации Варшавского договора.

Постановочная «война» началась в тот момент, когда советские танки пересекли границу Югославии и вторглись в Скандинавию, а после и во всю Западную Европу. Сценарий предполагал отход войск Североатлантического альянса. Через несколько месяцев после начала «конфликта» правительства западных стран принимают решение применить ядерное оружие.

Фото: Gemeinfrei

Так, во время учений войска НАТО «запускают» единственную ядерную ракету средней дальности, которая полностью уничтожает столицу Украинской ССР — город Киев. Запуск снаряда с ядерной боеголовкой должен был стать сигналом Советскому Союзу, что НАТО готово перейти к активным действиям для урегулирования конфликта.

По сценарию учений предупреждение не сработало, в связи с этим 11 ноября 1983 года мировые ядерные арсеналы были использованы в полной мере, что привело к уничтожению всего живого на планете.

Проблема восприятия: советские власти считали, что Able Archer было не тренировкой, а прикрытием настоящего ядерного удара — в связи с этим глава ЦК КПСС Юрий Андропов приказал КГБ (Комитет государственной безопасности СССР — прим. «ВМ») пристально отслеживать любую деятельность врага, связанную с ядерным оружием

Итоги кризиса: президент США Рональд Рейган и новый советский лидер Михаил Горбачев начали серию договоренностей о сокращении ядерного вооружения.

Наши дни

Президент России Владимир Путин 21 сентября заявил, что Запад угрожает применением ядерного оружия. Однако глава государства пообещал использовать для защиты все средства. Его американский коллега Джо Байден в свою очередь заявил 7 октября, что впервые со времен холодной войны и Карибского кризиса миру грозит ядерная война.

По словам профессора РАН, замдиректора института Европы РАН Романа Лункина, конфронтации прошлого столетия имели меньший шанс перехода в реальный ядерный конфликт.

— Во времена холодной войны и в наше время было разное восприятие ядерной угрозы. Но все равно у правительств стран было ощущение, что это апокалипсис для всех, — они старались этого избежать, — пояснил он.

Эксперт напомнил, что в XX веке бывали разного рода провокации с двух сторон. Для Карибского кризиса — размещение американских войск в Турции и советских войск на Кубе. Для 1980-х годов — учения сил НАТО. Также Лункин назвал и другие причины развития таких конфликтов:

послевоенная конфронтация крупных держав;

гонка вооружений США и СССР;

идеологические противоречия (социализм против капитализма).

Однако такие факторы, по мнению профессора, не давали возможности правительствам двух стран нарушать паритет и баланс мира.

— Ядерная угроза предполагала не только уничтожение одного противника, но и глобальную катастрофу. Холодная война шла не на уничтожение одного противника, а на конфронтацию двух противников, относящихся друг к другу с уважением. Очевидно, что между странами поддерживался определенный диалог, который позволил выйти из того же Карибского кризиса, — пояснил он.

Фото: mil.ru / Минобороны России

По его мнению, оценивать события холодной войны и нынешний конфликт некорректно, поскольку слишком много различных параметров отделяет ту эпоху от нашего времени.

— Сейчас ситуация такая, что многие делают заявления про превентивные удары по России. Также ведутся достаточно опасные разговоры о пограничном применении тактического ядерного оружия. Я думаю, что никто не знает в достаточной степени последствия даже местного применения такого оружия. Такая риторика у политиков намного опаснее, чем риторика холодной войны. В наше время опасность ядерной войны не до конца осознается теми, кто пытается таким образом сдержать Россию, — резюмировал Лункин.