Путин пообещал использовать все средства для защиты России

Фото: Администрация президента РФ

Страны западного мира подталкивают Российскую Федерацию к переносу боев на ее территорию. Об этом сообщил президент России Владимир Путин в своем обращении к жителям страны в среду, 21 сентября.

Глава государства отметил, что Запад прямо говорит о распаде РФ, а также угрожает применением ядерного оружия. Путин напомнил, что Россия имеет аналогичное вооружение, и пообещал использовать для защиты все средства. Президент подчеркнул, что «это не блеф».

— Для защиты нашего народа мы используем все средства. Это не блеф. Наши независимость и свобода будут обеспечены всеми наличествующими средствами, — заявил глава государства.

По мнению Путина, страны коллективного Запада десятилетиями «взращивали ненависть» к России, используя Украину в качестве плацдарма для действий против нее. Кроме того, киевское руководство заявило о своих притязаниях на ядерное оружие и отказалось от мирного решения конфликта.

— Цель этого Запада — ослабить, разобщить и уничтожить в конечном итоге нашу страну. Они уже прямо говорят о том, что в 1991 году смогли расколоть Советский Союз, а сейчас пришло время и самой России, что она должна распасться на множество смертельно враждующих между собой регионов и областей, — заявил президент.

21 сентября началось обращение Владимира Путина по поводу проведения в Донбассе и на освобожденных территориях Украины референдумов о вхождении в состав России. Во время трансляции он также заявил о частичной мобилизации в России.