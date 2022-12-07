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Дептранс призвал пересесть на городской транспорт из-за трафика вечером 7 декабря

Александр Афонин
Город
Дептранс призвал пересесть на городской транспорт из-за трафика вечером 7 декабря
Фото: Telegram / Городское хозяйство Москвы

Из-за высокой загруженности дорог вечером 7 декабря москвичей призвали пересесть на общественный транспорт. Об этом сообщили в пресс-службе Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.

— На дорогах восемь баллов — просим перенести поездки на личных автомобилях после 20:00. Сейчас сильно затруднено движение по направлению в область: Каширское шоссе, ТТК, проспект Андропова, Садовое кольцо, Ярославское шоссе, МКАД, — говорится в сообщении.

Движение транспорта может быть осложнено гололедицей, мелкими ДТП и проведением строительных дорог. Для более комфортных поездок рекомендуется воспользоваться общественным транспортом.

В Telegram-канале «Дептранс. Оперативно» призвали автомобилистов держать дистанцию на дорогах и соблюдать скоростной режим.

До этого сообщалось, что в новогодние выходные, 1–8 января, парковка на улицах Москвы будет бесплатной. В свою очередь, стоянки со шлагбаумом в данный период останутся платными и продолжат работать по действующим тарифам.

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