Парковка на улицах Москвы будет бесплатной 1-8 января

Фото: Сергей Киселев / АГН Москва

Парковка на улицах Москвы в новогодние выходные 1-8 января будет бесплатной. Об этом в среду, 7 декабря, сообщил заместитель мэра столицы по вопросам транспорта, глава городского департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Максим Ликсутов.

По его словам, парковка в новогодние выходные будет бесплатной даже на тех улицах, где в обычное время за стоянку предусмотрена плата по тарифу 380 и 450 рублей в час.

Парковки со шлагбаумом 1-8 января останутся платными и будут работать по действующим тарифам, подчеркнул Ликсутов в интервью Первому каналу.

До этого глава дептранса Москвы заявил, что метро и МЦК в новогоднюю ночь будут работать круглосуточно.

Более четырех тысяч световых декоративных конструкций украсят столицу к новогодним и рождественским праздникам. В Москве, в частности, появятся световые арки в районе Тверской улицы и огромный светомузыкальный шар на Поклонной горе.

Кроме того, появятся украшения с патриотической тематикой: красные звезды, декорированные буквой Z, и конструкции в виде хештега с надписью «#мывместе».