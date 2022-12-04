Более четырех тысяч световых конструкций украсят Москву к Новому году

Фото: Софья Сандурская / АГН Москва

Более четырех тысяч световых декоративных конструкций украсят столицу к новогодним и рождественским праздникам. Об этом в воскресенье, 4 декабря, сообщил заместитель столичного мэра в правительстве города по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.

— Особую атмосферу создадут главные символы праздника — новогодние ели с разноцветными шарами и гирляндами. Монтаж световых арок на Манежной, Тверской, Пушкинской площадях, в Новопушкинском сквере, Газетном и Камергерском переулках, на улице Кузнецкий Мост начнется в ближайшее время, — рассказал он.

По словам заместителя московского мэра, праздничные украшения будут установлены в уже давно привычных для москвичей местах. В Москве появятся световые арки в районе Тверской улицы, огромный светомузыкальный шар на Поклонной горе, фигуры полярных медведей у Ростокинского акведука и так далее.

Так, уже сейчас завершается оборудование светового тоннеля на Никитском бульваре. Кроме того, в этом году в городе появятся украшения с патриотической тематикой: красные звезды, декорированные буквой Z, и конструкции в виде хештега с надписью «#мывместе», передает слова Бирюкова официальный сайт мэра Москвы.

Осталось уже меньше месяца до Нового года, а столицу уже начали украшать. 30 ноября «Вечерняя Москва» отправилась на склад новогодних иллюминаций, гирлянд и арт-объектов, которые наполнят город праздничной атмосферой уже на днях.

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