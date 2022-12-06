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Метро и МЦК будут работать круглосуточно в новогоднюю ночь в Москве

Лейла Алиева

Сюжет: 

Новый год — 2022
Город
Метро и МЦК будут работать круглосуточно в новогоднюю ночь в Москве
Фото: Анатолий Цымбалюк / Вечерняя Москва

Столичное метро и МЦК в новогоднюю ночь будут работать круглосуточно. Об этом во вторник, 6 декабря, сообщил заместитель мэра Москвы в правительстве города, руководитель столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Максим Ликсутов.

— Люди едут поздравлять родных, в гости, и наша задача — развезти их вовремя, безопасно и с комфортом. По статистике, до 30 тысяч пассажиров в момент боя курантов находятся в московском метро. Они увидят трансляцию новогоднего обращения президента на экранах в поездах, — рассказал он.

Кроме того, будут работать ночные автобусы, а половине маршрутов наземного транспорта продлят работу, говорится в Telegram-канале «Дептранс Москвы».

Более четырех тысяч световых декоративных конструкций украсят столицу к новогодним и рождественским праздникам. В Москве появятся световые арки в районе Тверской улицы, огромный светомузыкальный шар на Поклонной горе, фигуры полярных медведей у Ростокинского акведука и так далее.

Максим Ликсутов МЦК Москва Новый год Метро
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