Главное
Эксклюзивы
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

«Ни шагу назад»: Кадыров заявил, что армию России нельзя сдержать

Евгений Жуков

Сюжет: 

Ситуация в Донбассе
Общество
«Ни шагу назад»: Кадыров заявил, что армию России нельзя сдержать
Фото: vk/ramzan

Глава Чечни Рамзан Кадыров опубликовал кадры с бойцами полка «Север-Ахмат», находящимися в зоне специальной военной операции на Украине.

— «Ни шагу назад» — излюбленная фраза чеченских бойцов, которая как нельзя лучше их характеризует, — сказал политик.

Он также добавил, что те «националисты, которые осмелились бросить вызов нашим парням, вскоре поняли, что мысль эта была не из лучших». Помимо этого, он отметил высокий боевой дух чеченских военнослужащих, благодаря которому «они даже не думают отступать».

Кадыров также добавил в своем Telegram-канале, что мог бы долго говорить о провалах ВСУ и иностранных наемников из западных стран, чьими телами буквально усеяна линия соприкосновения.

До этого Кадыров заявил, что на освобожденных территориях Запорожской области продолжаются планомерные зачистки ОМОНа «АХМАТ-Крепость» и «АХМАТ-Грозный».

Он добавил, что чеченские военнослужащие действуют предельно аккуратно и быстро. Это позволяет минимизировать ущерб для гражданской инфраструктуры и избежать потерь.

Украина Рамзан Кадыров Спецоперации Россия
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Путешествуем ВМесте
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Александр Хохлов
Александр Хохлов

«Эшелон — под уклон, паровоз — под откос»

Дмитрий Журавлев
Дмитрий Журавлев

Так мы дождемся восстания машин

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Кормилицы

Наталия Покровская
Наталия Покровская

Кнут и пряник всем полезны

Игорь Моржаретто
Игорь Моржаретто

Осторожно: пять зимних ловушек

Александр Лосото
Александр Лосото

За привитого двух непривитых дают

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Призванная на служение

Все мнения
О проекте