«Ни шагу назад»: Кадыров заявил, что армию России нельзя сдержать

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Глава Чечни Рамзан Кадыров опубликовал кадры с бойцами полка «Север-Ахмат», находящимися в зоне специальной военной операции на Украине.

— «Ни шагу назад» — излюбленная фраза чеченских бойцов, которая как нельзя лучше их характеризует, — сказал политик.

Он также добавил, что те «националисты, которые осмелились бросить вызов нашим парням, вскоре поняли, что мысль эта была не из лучших». Помимо этого, он отметил высокий боевой дух чеченских военнослужащих, благодаря которому «они даже не думают отступать».

Кадыров также добавил в своем Telegram-канале, что мог бы долго говорить о провалах ВСУ и иностранных наемников из западных стран, чьими телами буквально усеяна линия соприкосновения.

До этого Кадыров заявил, что на освобожденных территориях Запорожской области продолжаются планомерные зачистки ОМОНа «АХМАТ-Крепость» и «АХМАТ-Грозный».

Он добавил, что чеченские военнослужащие действуют предельно аккуратно и быстро. Это позволяет минимизировать ущерб для гражданской инфраструктуры и избежать потерь.