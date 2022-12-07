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Илон Маск перестал быть самым богатым человеком на Земле

Евгений Белоусов
В мире
Илон Маск перестал быть самым богатым человеком на Земле
Фото: jurvetson / CC BY 2.0

Американский предприниматель и миллиардер Илон Маск уступил первое место в списке самых богатых людей по версии Forbes. Об этом стало известно в среду, 7 декабря.

На первое место списка поднялся владелец французского производителя предметов роскоши LVMH (LVMH Moet Hennessy — Louis Vuitton) Бернар Арно. Состояние Маска на сегодняшний день оценивается в 184,6 миллиарда долларов, а Арно и его семьи — 185,1 миллиарда долларов.

Резонансные высказывания Илона Маска регулярно врываются в новостную повестку. Особенно сильно общественные умы взбудоражило мнение миллиардера о конфликте на Украине.

Белый дом уже пригрозил ему проверкой за «все более дружественную позицию к России». Чем мотивированы твиты Маска, чьи интересы он представляет и какое влияние оказывает на американскую политику — в материале «Вечерней Москвы».

В последние годы Маск стал настоящей интернет-звездой. Его высказывания тиражирует пресса, в Сети распространяются мемы с ним.

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