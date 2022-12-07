Движение на участке улицы Дмитрия Ульянова ограничат с 11 декабря по 30 апреля

Фото: Анна Быкова / Вечерняя Москва

Россия, Москва, улица Дмитрия Ульянова Карта всех событий

В период с 11 декабря 2022 года по 30 апреля 2023 года будет ограничено движение на двух полосах участка улицы Дмитрия Ульянова. Об этом сообщили в пресс-службе Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы в среду, 7 декабря.

— С 11 декабря 2022 по 30 апреля 2023 года на участке улицы Дмитрия Ульянова для проезда будут недоступны одна-две полосы. Это связано с проведением работ по восстановлению инженерных сетей, — говорится в сообщении.

Фото: Telegram / Дептранс. Оперативно

Так, в районе дома 5а по улице Дмитрия Ульянова будет заблокирована одна полоса. Две полосы будет занято в районе дома 48 по улице Вавилова, а в районе дома 4, корпуса 2, на улице Дмитрия Ульянова проезд будет доступен по двум полосам из четырех, передает Telegram-канал «Дептранс. Оперативно».

Кроме того, на некоторых улицах на севере, западе и юге Москвы также изменится схема движения транспорта. Так, из-за съемок фильма участок улицы Городянки будет закрыт с 16:00 6 декабря до 06:00 7 декабря.