Фото: Пресс-служба губернатора Московской области

К концу этого года общие объемы экспорта российской пшеницы могут выйти на рекордные уровни 4–4,8 миллиона тонн, при этом в дальнейшем вывоз зерна на мировой рынок может затрудниться из-за конкуренции с украинской агропродукцией.

Гендиректор Института конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР) Дмитрий Рылько подчеркнул, что ухудшение погодных условий в Азовском море из-за порывистого ветра и сложностей на Черном море могут привести к тому, что экспорт пшеницы в декабре в итоге окажется ниже четырех миллионов тонн вместо исходной оценки в 4,2 миллиона.

Эксперт заявил, что задержки с вывозом зерна давят на внутренний рынок, где и без этого существуют сложности с хранением из-за рекордного количества урожая.

Источник «Коммерсанта» заявил, что из-за ухудшения погоды на юге «было потеряно десять дней» и прогнозы рекордного вывоза могут не оправдаться.

В свою очередь в «Совэконе» считают, что сдерживать российский экспорт в декабре также может нехватка вагонов для транспортировки и возобновление конкуренции с Украиной после продления действия зерновой сделки. Также на ситуацию будет влиять продолжающееся падение цен на пшеницу на мировых биржах.

Политолог Аслан Рубаев заявил «Вечерней Москве», что нарушение зерновой сделки невыгодно как для России, так и для Украины, но представляет «преимущество для США».

По его мнению, сотрудничество России в рамках зерновой сделки изначально является неоднозначным, потому что украинская сторона никогда не соблюдала договоренностей.