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Попова заявила, что в Россию пришел самый опасный вариант гриппа

Александр Афонин
Общество
Попова заявила, что в Россию пришел самый опасный вариант гриппа
Фото: Администрация президента РФ

В этом году в Россию пришел самый опасный вариант гриппа, способный нанести серьезный ущерб для здоровья человека. Об этом в среду, 7 декабря, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

— Да, грипп пришел в этом году всерьез. Самое неприятное в этой ситуации, что пришел именно тот вариант гриппа, который наносит самый серьезный ущерб здоровью. Это вирус гриппа А (H1N1)... (он — прим. «ВМ») вызвал пандемию 2009–2010 года, — сказала она.

Несмотря на это, система здравоохранения России готова к приему большого количества пациентов и высокому числу обращений. Руководитель Роспотребнадзора порекомендовала не пытаться диагностировать заболевание дома, а сразу обратиться к врачу.

Минимальный инкубационный период для появления симптомов может составлять от нескольких часов до семи дней, сказала Попова в эфире телеканала «Россия 1».

Вакцинация была разработана для того, чтобы защитить слабый иммунитет от вируса гриппа. Чем слабее иммунитет, тем больше показаний для прививки. О том, кому необходимо прививаться в сезон вспышек сезонного гриппа и простуд, — в материале «Вечерней Москвы».

Роспотребнадзор Анна Попова Грипп Россия
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