Собянин: Москва не будет останавливать городские программы в условиях санкционного давления

Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Владимир Новиков

Столичное правительство не планирует останавливать действие городских программ в условиях санкционного давления, все они будут реализованы. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в среду, 7 декабря.

— Какие-то программы вынуждены притормозить на очень короткий промежуток времени, мы ни от чего не отказались. И сегодня в условиях санкционного давления, проблем и так далее у нас ни одна программа не остановлена, — сказал он.

Глава города отметил, что, несмотря на вводимые санкции, проекты города продолжают реализовываться. Так, был запущен Московский скоростной диаметр, скоро начнет работу Большая кольцевая линия метро, а в следующем году в столице появятся третье и четвертое направления Московских центральных диаметров, рассказал Собянин в эфире телеканала ТВЦ.

До этого мэр заявил, что столичный бизнес успешно адаптировался к ситуации на фоне антироссийских санкций. Он отметил, что предприниматели города сумели настолько быстро приспособиться к сложившейся ситуации, что это вызвало удивление во всем мире.