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Собянин: Московский бизнес адаптировался к ситуации на фоне санкций

Евгений Белоусов
Город
Собянин: Московский бизнес адаптировался к ситуации на фоне санкций
Фото: mos.ru / Официальный сайт мэра Москвы

Столичный бизнес успешно адаптировался к ситуации на фоне антироссийских санкций. Об этом в среду, 7 декабря, заявил мэр Москвы Сергей Собянин.

— В целом ситуация была точно не паническая, конечно, было много тревог, опасений, но вот уже по прошествии нескольких месяцев можно сказать, что, во-первых, эти опасения не сбылись, во-вторых, наш бизнес очень быстро адаптировался к этой ситуации, — заявил он.

Бизнес Москвы сумел настолько быстро адаптироваться к сложившейся ситуации, что это вызвало удивление не только в пределах России, но и во всем мире, сказал Собянин в эфире телеканала ТВЦ.

Мэр также заявил, что столичный малый бизнес показал, что ему удалось укрепиться и занять свою нишу, благодаря чему доля доходов в городской бюджет значительно увеличилась. Несмотря на текущую ситуацию, количество представителей малого бизнеса в столице только выросло, добавил он.

Заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов сообщил, что инвестиции в основной капитал Москвы за девять месяцев этого года выросли на 2,7 процента по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составили 3,4 триллиона рублей.

Бизнес Санкции Москва Сергей Собянин
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