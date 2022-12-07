Собянин заявил, что малый бизнес Москвы укрепился и занял свою нишу

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Столичный малый бизнес показал, что ему удалось укрепиться и занять свою нишу, благодаря чему доля доходов в городской бюджет значительно увеличилась. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в среду, 7 декабря.

— Доля дохода городского бюджета от малого бизнеса тоже увеличилась. То есть он, действительно, укрепился и занял свою нишу, сделал все это достойно и эффективно, — сказал он.

Несмотря на текущую ситуацию, количество представителей малого бизнеса в столице только выросло, рассказал Собянин в эфире телеканала ТВЦ.

Также Собянин заявил, что столичный бизнес успешно адаптировался к ситуации на фоне антироссийских санкций. По его словам, московские предприниматели сумели настолько быстро адаптироваться к сложившейся ситуации, что это вызвало удивление не только в пределах России, но и во всем мире.

До этого заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов сообщил, что инвестиции в основной капитал Москвы за девять месяцев этого года выросли на 2,7 процента по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. С начала года показатель составил 3,4 триллиона рублей.