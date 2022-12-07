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Около 300 артистов из Якутии представили патриотический концерт в Музее Победы

Александр Афонин
Город
Около 300 артистов из Якутии представили патриотический концерт в Музее Победы
Фото: Музей Победы
Россия, Москва, площадь Победы, 3 Карта всех событий

В Музее Победы состоялась патриотическая акция-концерт «Поклон героям всех времен», в которой приняли участие около 300 артистов из Якутии. Об этом сообщили в пресс-службе учреждения.

— Для Якутии огромная честь и ответственность в канун праздника Героев Отечества проводить акцию в Музее Победы, в месте святом для каждого россиянина, посвященном нашей Победе в Великой Отечественной войне, — сказал глава Республики Саха Айсен Николаев.

Мероприятие было приурочено ко Дню Героев Отечества. В нем приняли участие якутские артисты Театра оперы и балета, Театра Олонхо, симфонического оркестра филармонии Якутии и многие другие. Они исполнили храмовый молебен, совершили обряд алгыс, а также исполнили традиционные песни.

До этого сообщалось, что в Музее Победы состоялась передача фотографий и историй якутян — Героев Советского Союза для включения во всенародный исторический проект «Лица Победы». Увидеть их можно в одноименном мультимедийном зале в столичном учреждении, а также на сайте проекта.

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