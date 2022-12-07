Минобороны России: Сирийские боевики готовят атаку на авиабазу Хмеймим

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Сирийские боевики намерены атаковать российскую авиабазу Хмеймим с помощью беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) и реактивных систем залпового огня (РСЗО) кустарной сборки. Об этом в среду, 7 декабря, сообщил заместитель руководителя российского Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) в Сирии генерал-майор Олег Егоров.

По его словам, ЦПВС владеет сведениями, которые подтверждают планы террористической организации «Хайат Тахрир аш-Шам»* о совершении нападения с использованием указанного вооружения.

Егоров также уточнил, что предполагаемое нанесение ударов планируется из районов населенных пунктов Убин, Кафер-Дин, Кайкун и Кбана, расположенных в горной части провинции Латакия на территории Идлибской зоны деэскалации.

— Российский Центр по примирению враждующих сторон призывает командиров незаконных вооруженных формирований отказаться от провокаций и встать на путь мирного регулирования ситуации в подконтрольных им районах, — передает его слова ТАСС.

До этого военные Соединенных Штатов подтвердили ликвидацию в Сирии одного из главарей террористической группировки «Исламское государство»** Абу аль-Хасана аль-Курейши.

* «Хайат Тахрир аш-Шам» — запрещенная в России террористическая организация.

**«Исламское государство» (ИГ) — террористическая организация, запрещенная на территории России по решению Верховного суда.