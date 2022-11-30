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Пентагон подтвердил ликвидацию одного из главарей ИГ* в Сирии

Юлия Курганова
В мире
Пентагон подтвердил ликвидацию одного из главарей ИГ* в Сирии
Фото: defense.gov

Военные Соединенных Штатов подтвердили ликвидацию в Сирии одного из главарей террористической группировки «Исламское государство»* Абу аль-Хасана аль-Курейши. Операцию провели силы оппозиционного движения «Сирийская свободная армия».

— Гибель Абу аль-Хасана аль-Хашими аль-Курейши в середине октября стала очередным ударом по ИГ*. Эта операция была проведена «Сирийской свободной армией», — сказано в сообщении Центрального командования вооруженных сил США, передает РИА Новости.

30 ноября арабские СМИ сообщили о ликвидации главаря террористической группировки «Исламское государство» Абу аль-Хасана аль-Кураши. По информации Al-Arabiya, об убийстве главаря террористов сообщил представитель самой группировки.

Абу аль-Хасан аль-Кураши возглавил террористов «Исламского государства» после того, как в феврале этого года был убит предыдущий главарь Абу Ибрагим аль-Хашими аль-Кураши.

В декабре российским военным удалось уничтожить одного из видных боевиков в Сирии аш-Шишани Маргошвили. Он был одним из главарей группировки «Джунуд аш-Шам»**.

*«Исламское государство» (ИГ) — террористическая организация, запрещенная на территории России по решению Верховного суда.

**«Джунуд аш-Шам» — запрещенная в России террористическая группировка.

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