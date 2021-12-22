Российским ВКС удалось уничтожить одного из главных боевиков в Сирии

Фото: Минобороны РФ

Российским самолетам недавно удалось уничтожить одного из видных боевиков в Сирии аш-Шишани Маргошвили. Об этом заявил спецпредставитель президента России по сирийскому урегулированию Александр Лаврентьев в среду, 22 декабря.

— Недавно российским ВКС удалось уничтожить одного из главарей группировки «Джунуд аш-Шам»* аш-Шишани Маргошвили, — приводит слова Лаврентьева РИА Новости.

19 декабря видео ликвидации сирийских боевиков, происходившей при помощи новейшего российского барражирующего боеприпаса «Ланцет» в апреле 2020 года, показали в эфире телеканала «Россия 1». Отмечается, что во время операции был ликвидирован чрезвычайно опасный боевик, известный как снайпер TOW.

Боец российских сил специальных операций, который управлял беспилотником, рассказал, что на счету боевика обстрел сирийского конвоя и поджог двух грузовиков. Также он руководил расчетом противотанкового ракетного комплекса.

По словам военного, именно после обнаружения этого расчета ПТУР было принято решение о ликвидации боевиков. Боевики услышали приближение барражирующего боеприпаса лишь за пару секунд до применения и не успели скрыться.

*«Джунуд аш-Шам» — запрещенная в России террористическая группировка.