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Опубликовано видео ликвидации боевиков в Сирии с помощью барражирующего боеприпаса «Ланцет»

Анастасия Колоскова

Общество
Опубликовано видео ликвидации боевиков в Сирии с помощью барражирующего боеприпаса «Ланцет»
Фото: Скриншот видео Россия 1

Видео ликвидации сирийских боевиков при помощи новейшего российского барражирующего боеприпаса «Ланцет» в апреле 2020 года показали в эфире телеканала «Россия 1» в воскресенье, 19 декабря.

Отмечается, что во время операции был ликвидирован чрезвычайно опасный боевик, известный под именем снайпер TOW.

Боец российских сил специальных операций, который управлял беспилотником, рассказал, что на счету боевика обстрел сирийского конвоя и поджог двух грузовиков. Также он руководил расчетом противотанкового ракетного комплекса.

По словам военного, именно после обнаружения этого расчета ПТУР было принято решение о ликвидации боевиков. Боевики услышали приближение барражирующего боеприпаса лишь за пару секунд до применения и не успели скрыться.

В передаче отметили, что в этот же день такой же барражирующий боеприпас поразил полевого командира, который руководил отрядом боевиков с противотанковыми комплексами.

До этого сообщалось, что российские Ту-22М3 отработали вопросы по решению совместных задач с авиацией и ПВО Белоруссии.

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