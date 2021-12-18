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Российские бомбардировщики Ту-22М3 провели учения с Белоруссией

Иван Юминов

Политика
Российские бомбардировщики Ту-22М3 провели учения с Белоруссией
Фото: Минобороны РФ

Российские Ту-22М3 отработали вопросы по решению совместных задач с авиацией и ПВО Белоруссии. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны России в субботу, 18 декабря.

— Два дальних бомбардировщика Ту-22М3 Воздушно-космических сил выполнили патрулирование в воздушном пространстве Республики Беларусь... Все поставленные задачи выполнены полностью, — говорится в сообщении.

После этого воздушные судна вернулись на аэродром базирования в России. Во время полета длительностью около четырех часов были отработаны вопросы по решению совместных задач двух стран, отмечает РИА Новости.

17 декабря МИД России опубликовал проекты договоров с НАТО и США о гарантиях безопасности. Первым документом устанавливается, что стороны не должны развертывать ракеты там, откуда они могут поразить территорию второй стороны.

Стороны также обязались не создавать условий, при которых Россия или НАТО могут воспринять действия друг друга как угрозу. Вторым документом о гарантиях безопасности с США предусматривается, что страны не должны развертывать ядерное оружие за рубежом, а также проводить военные учения с отработкой плана применения ядерного оружия.

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