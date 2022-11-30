Al Arabiya: Главарь «Исламского государства» аль-Кураши ликвидирован

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Арабские СМИ сообщили в среду, 30 ноября, о ликвидации главаря террористической группировки «Исламское государство»* Абу аль-Хасана аль-Кураши.

По информации Al-Arabiya, об убийстве главаря террористов сообщил представитель самой группировки. Абу аль-Хасан аль-Кураши возглавил террористов «Исламского государства» после того, как в феврале этого года был убит предыдущий главарь Абу Ибрагим аль-Хашими аль-Кураши.

Теперь же группировку возглавил Абу аль-Хусейн аль-Хусейни аль-Кураши.

В декабре российским военным удалось уничтожить одного из видных боевиков в Сирии аш-Шишани Маргошвили. Он был одним из главарей группировки «Джунуд аш-Шам»**.

Также видео ликвидации сирийских боевиков, происходившей при помощи новейшего российского барражирующего боеприпаса «Ланцет» в апреле 2020 года, показали в эфире телеканала «Россия 1». Отмечается, что во время операции был ликвидирован чрезвычайно опасный боевик, известный как снайпер TOW.

*«Исламское государство» (ИГ) — террористическая организация, запрещенная на территории России по решению Верховного суда.

**«Джунуд аш-Шам» — запрещенная в России террористическая группировка.