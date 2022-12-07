Автомобиль въехал в столб на улице Нижние Мневники

Фото: Игорь Генералов / Вечерняя Москва

Россия, Москва, улица Нижние Мнёвники, 35 Карта всех событий

На улице Нижние Мневники водитель автомобиля не справился с управлением, в результате чего выехал за пределы дороги и врезался в столб. Об этом сообщили в пресс-службе Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы в среду, 7 декабря.

— На улице Нижние Мневники в районе дома 35 водитель не справился с управлением, выехал за пределы проезжей части и врезался в столб, — говорится в сообщении.

Движение транспорта на участке не затруднено. На месте аварии работают оперативные службы города.

На данный момент специалисты уточняют детали произошедшего и информацию о пострадавших, передает Telegram-канал «Дептранс. Оперативно».

До этого сообщалось, что на МКАД столкнулись два автомобиля, в результате чего один из них перевернулся. Сила удара была такой большой, что обе машины после ДТП влетели в бетонное ограждение.