Один человек погиб в результате пожара на Новоясеневской улице в Москве

Фото: Андрей Никеричев / АГН Москва

Россия, Москва, Новоясеневский проспект, 21к1 Карта всех событий

В результате пожара в одной из квартир жилого дома на Новоясеневском проспекте погиб один человек, сообщил «Вечерней Москве» источник в экстренных службах столицы.

Открытое горение было зафиксировано с балкона восьмого этажа здания по Новоясеневскому проспекту, 21к1 вечером в среду, 7 декабря. Горели две комнаты и кухня в двухкомнатной квартире. Помимо одного погибшего три человека находились на осмотре в машине скорой помощи. Общая площадь пожара составила 60 квадратных метров.

Также стало известно, что Черемушкинская межрайонная прокуратура взяла на контроль установление обстоятельств и причин возгорания. По данным ведомства, тело погибшей женщины было обнаружено на балконе.

На канале столичной прокуратуры в Telegram также сказано, что на месте происшествия работу правоохранительных органов и экстренных служб координирует Черемушкинский межрайонный прокурор Алена Гольдина.

Накануне стало известно, что два ребенка погибли при пожаре в частном доме в Багаевском районе Ростовской области. На момент прибытия сотрудников экстренных служб огнем было охвачено все строение, а крыша и часть стен уже обрушились, после чего пламя перекинулось на летнюю кухню.