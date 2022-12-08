Народный календарь. Какая птица приведет к счастью 11 декабря

С древних времен дата 11 декабря приобрела множество названий. В народе она известна как Сойкин — так ее называют в честь птицы с ярким хохолком на голове и длинным черным хвостом.
В древности считали добрым знаком, если в этот день сойка прилетит к жилищу человека и споет песенку. Тогда нужно было выйти из дома и последовать за ней. Люди верили, что певунья может привести человека к счастью и удаче.
Считалось также, что этот день очень удачен для гадания. Люди в старину ежегодно ворожили в этот день на деньги, любовь и судьбу.
Чтобы узнать, улучшится ли финансовое положение, люди подходили к колодцу и слушали воду. Если был слышен всплеск, то скоро человек разбогатеет. А если тихо совсем, то грядет череда неудач.
Приметы погоды:
Если резко потеплело, то скоро сильно и надолго похолодает.
Гуси крыльями часто хлопают — к оттепели.
Погода холодная и сухая сулит засушливое и жаркое лето.
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Именины отмечают: Анна, Василий, Петр, Степан, Андрей, Иван, Тимофей, Николай, Григорий, Даниил.