Народный календарь. Какая птица приведет к счастью 11 декабря

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С древних времен дата 11 декабря приобрела множество названий. В народе она известна как Сойкин — так ее называют в честь птицы с ярким хохолком на голове и длинным черным хвостом.

В древности считали добрым знаком, если в этот день сойка прилетит к жилищу человека и споет песенку. Тогда нужно было выйти из дома и последовать за ней. Люди верили, что певунья может привести человека к счастью и удаче.

Считалось также, что этот день очень удачен для гадания. Люди в старину ежегодно ворожили в этот день на деньги, любовь и судьбу.

Чтобы узнать, улучшится ли финансовое положение, люди подходили к колодцу и слушали воду. Если был слышен всплеск, то скоро человек разбогатеет. А если тихо совсем, то грядет череда неудач.

Приметы погоды:

Если резко потеплело, то скоро сильно и надолго похолодает.

Гуси крыльями часто хлопают — к оттепели.

Погода холодная и сухая сулит засушливое и жаркое лето.

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Для просмотра этого видео включите JavaScript и рассмотрите возможность перехода на веб-браузер, который поддерживает HTML5 видео Народный календарь. Какая птица предвещает счастье 11 декабря

Именины отмечают: Анна, Василий, Петр, Степан, Андрей, Иван, Тимофей, Николай, Григорий, Даниил.