Замглавы МИД РФ Рябков заявил, что Москва не хочет разрыва дипотношений с США

Фото: МИД РФ

Российская сторона не хотела бы разрыва дипломатических отношений с Соединенными Штатами, в Вашингтоне также подтверждают потребность в диалоге, заявил журналистам заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков.

— По большому счету, разрыв дипотношений - это сигнал, что ресурса вообще никакого политического не осталось, остается только силовой. Нам это не нужно, — заметил дипломат.

Комментируя готовность Штатов к разрыву дипотношений, Рябков заметил, что на данный момент подобных позывов со стороны Вашингтона нет. Там подтверждают, что сторонам нужны диалог и каналы коммуникации, пишет газета «Известия».

Также замглавы МИД РФ заявил, что Москва готова возобновить диалог с Вашингтоном по стратегической стабильности, когда Соединенные Штаты «дозреют» до этого. При этом Рябков подчеркнул, что общение не будет простым.

При этом накануне Комитет сената Соединенных Штатов по международным делам принял резолюцию о признании действий России в конфликте с Украиной «геноцидом». Документ носит чисто символический характер, не имеет законной силы и не влечет обязательств к исполнению.