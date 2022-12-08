В США приняли резолюцию, признающую «геноцидом» действия России на Украине

Фото: shutterstock

Комитет сената Соединенных Штатов по международным делам принял резолюцию о признании действий России в конфликте с Украиной «геноцидом», сообщили в пресс-службе нижней палаты американского парламента.

— Это так, — сообщил в среду, 7 декабря, представитель комитета в ответ на соответствующий вопрос РИА Новости.

Резолюция осуждает российскую сторону за «совершение актов геноцида против украинского народа». Документ носит чисто символический характер, не имеет законной силы и не влечет обязательств к исполнению.

Накануне заместитель государственного секретаря США Уэнди Шерман выразила надежду на возвращение к стабильности в отношениях с Россией, однако заявила, что это вряд ли произойдет в ближайшее время. Она рассчитывает, что мир вернется к той стабильности, которая была на планете на протяжении десятилетий после Второй мировой войны.

В начале ноября Россия и Соединенные Штаты договорились о проведении в ближайшем будущем встречи двусторонней комиссии по выполнению Договора об ограничении стратегических наступательных вооружений.