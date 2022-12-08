Зеленский заявил о невозможности восстановления энергосистемы Украины

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Полноценное восстановление энергетической системы Украины на данный момент не представляется возможным, сообщил в четверг, 8 декабря, президент страны Владимир Зеленский, выступая с видеообращением к населению.

По словам украинского лидера, он провел совещание со своими соратниками о стабилизации энергетической системы страны и защите электростанций. Зеленский заметил, что украинские власти постоянно увеличивают генерацию и поставки электричества.

— Но стоит не забывать, что восстановить сто процентов энергосистемы... сейчас невозможно, нужно время, — заявил президент Украины, слова которого приводит РИА Новости.

Политик также пояснил, что по этой причине в большинстве украинских населенных пунктов и районов по сей день остаются графики отключений электроэнергии.

Украина уже дошла до «экономического дна», так как страна ничего не производит и полностью зависит от импорта из Европы. Запас прочности в энергетическом секторе настолько мал, что государство вряд ли сможет пережить предстоящую зиму. Об этом в беседе с «Вечерней Москвой» заявил политолог и общественный деятель Сергей Марков.