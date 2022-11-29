Главное
Эксклюзивы
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

«Нет шансов выжить»: почему Украина замерзнет этой зимой

Рафаэль Залян

Сюжет: 

Эксклюзивы ВМ
В мире
«Нет шансов выжить»: почему Украина замерзнет этой зимой
Фото: shutterstock

Украина уже дошла до «экономического дна», так как страна ничего не производит и полностью зависит от импорта из Европы. Запас прочности в энергетическом секторе настолько мал, что государство вряд ли сможет пережить предстоящую зиму. Об этом в беседе с «Вечерней Москвой» заявил политолог и общественный деятель Сергей Марков.

По его мнению, коллапс в экономике уже произошел, и об этом свидетельствует высокий процент поставляемых на Украину продуктов, которые страна раньше сама производила.

— Сегодня Украина на 80 процентов зависит от западных стран. 90 процентов вооружения поставляется из США и европейских государств, — отметил Марков.

Политолог пояснил, что с точки зрения экономики внутри страны не осталось никаких ресурсов.

— Запасов прочности мало, не функционируют крупные промышленные объекты и предприятия. Экспорта как такового тоже нет, поэтому дальнейший обвал по показателям на внутреннем рынке продолжится. Но вот предсказать, когда именно Украина докатится до полного краха и в энергетическом, и в экономическом смысле, тяжело. Это может случиться и через неделю, но давать прогноз не возьмется даже самый искушенный аналитик, — считает эксперт.

Марков уточнил, что во многом энергообеспечение страны зависит от ремонтных работ, которые производятся на объектах. Однако в условиях боевых действий такие восстановительные процессы бесполезны.

— Нельзя предсказать поведение энергосистемы Украины вследствие ударов. Одна атака ракеты — и нет инфраструктуры, которую восстановили буквально час назад. И такие условия не позволяют строить никаких положительных прогнозов для страны в осязаемом будущем, — подчеркнул политолог.

В зимний сезон ситуация усугубится еще сильнее, уверен эксперт.

— Нарушится логистика, условия для проживания в стране станут максимально невыгодными, что повлечет новый отток граждан. В украинских городах возникнет обстановка, в которой нет шансов выжить. Это отсутствие коммуникаций, инфраструктуры, тепла, света и пищи, — объяснил Марков.

По его словам, украинская армия терпит серьезные поражения, что ставит под сомнение ее функциональность зимой и способность противостоять внешним атакам.

О том, что Украина не переживет зимний сезон и вскоре перестанет существовать как государство, заявил вице-спикер парламента Крыма Владимир Бобков. По его словам, Киев ждет коллапс экономики и энергетики.

Экономика Украина Политологи Зима
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Путешествуем ВМесте
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Русский след в модном Доме

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Хорошие подарки к Рождеству

Сергей Лесков 
Сергей Лесков 

Новые санкции Евросоюза: девятый вал снова вхолостую

Александр Лосото
Александр Лосото

Кому нужны горы писанины

Антон Крылов
Антон Крылов

Политика низких достижений

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Пока еще есть время...

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Испуганных «патриотов» завербует ЦРУ

Все мнения
О проекте