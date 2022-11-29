«Нет шансов выжить»: почему Украина замерзнет этой зимой

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Украина уже дошла до «экономического дна», так как страна ничего не производит и полностью зависит от импорта из Европы. Запас прочности в энергетическом секторе настолько мал, что государство вряд ли сможет пережить предстоящую зиму. Об этом в беседе с «Вечерней Москвой» заявил политолог и общественный деятель Сергей Марков.

По его мнению, коллапс в экономике уже произошел, и об этом свидетельствует высокий процент поставляемых на Украину продуктов, которые страна раньше сама производила.

— Сегодня Украина на 80 процентов зависит от западных стран. 90 процентов вооружения поставляется из США и европейских государств, — отметил Марков.

Политолог пояснил, что с точки зрения экономики внутри страны не осталось никаких ресурсов.

— Запасов прочности мало, не функционируют крупные промышленные объекты и предприятия. Экспорта как такового тоже нет, поэтому дальнейший обвал по показателям на внутреннем рынке продолжится. Но вот предсказать, когда именно Украина докатится до полного краха и в энергетическом, и в экономическом смысле, тяжело. Это может случиться и через неделю, но давать прогноз не возьмется даже самый искушенный аналитик, — считает эксперт.

Марков уточнил, что во многом энергообеспечение страны зависит от ремонтных работ, которые производятся на объектах. Однако в условиях боевых действий такие восстановительные процессы бесполезны.

— Нельзя предсказать поведение энергосистемы Украины вследствие ударов. Одна атака ракеты — и нет инфраструктуры, которую восстановили буквально час назад. И такие условия не позволяют строить никаких положительных прогнозов для страны в осязаемом будущем, — подчеркнул политолог.

В зимний сезон ситуация усугубится еще сильнее, уверен эксперт.

— Нарушится логистика, условия для проживания в стране станут максимально невыгодными, что повлечет новый отток граждан. В украинских городах возникнет обстановка, в которой нет шансов выжить. Это отсутствие коммуникаций, инфраструктуры, тепла, света и пищи, — объяснил Марков.

По его словам, украинская армия терпит серьезные поражения, что ставит под сомнение ее функциональность зимой и способность противостоять внешним атакам.

О том, что Украина не переживет зимний сезон и вскоре перестанет существовать как государство, заявил вице-спикер парламента Крыма Владимир Бобков. По его словам, Киев ждет коллапс экономики и энергетики.