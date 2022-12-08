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Овечкин вышел на второе место по проведенным матчам в НХЛ среди россиян

Егор Провоторов
Спорт
Овечкин вышел на второе место по проведенным матчам в НХЛ среди россиян
Фото: Игорь Иванко / АГН Москва

Российский нападающий американской команды «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин вышел на лед в матче НХЛ против «Филадельфия Флайерз», тем самым выйдя на чистое второе место по количеству проведенных матчей за океаном среди отечественных хоккеистов.

Капитан столичного клуба проводит свой 1032-й матч в НХЛ. По этому показателю он опередил Сергея Гончара, на счету которого 1301 игра в заокеанской лиге. Лидером по количеству проведенных в соревнованиях клубов из США и Канады матчей среди россиян является Алексей Ковалев, который выходил на лед 1316 раз, пишет «Чемпионат».

На счету Александра Овечкина в текущем сезоне НХЛ 27 проведенных матчей, в которых он записал себе в актив 13 реализованных бросков, а также 12 голевых передач на партнеров.

В конце ноября Овечкин забросил 403-ю шайбу в карьере в гостевых матчах закоеанских состязаний, превзойдя рекорд именитого канадского хоккеиста Уэйна Гретцки. Рекорд российским форвардом был установлен в рамках матча НХЛ против «Ванкувер Кэнакс». Овечкин отличился двумя голами на шестой и 12-й минутах встречи.

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