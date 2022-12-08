Юрист Иващенко объяснила, кому положена максимальная субсидия по ЖКХ

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Законодательство РФ предусматривает субсидии на оплату коммунальных услуг семьям, которые платят за них больше положенного максимума. Об этом сообщила ведущий юрист Европейской юридической службы Србуи Иващенко.

По ее словам, государство помогает с оплатой ЖКХ пользователям помещений государственного или муниципального фондов, нанимателям помещений частного фонда, а также членам жилищных кооперативов и собственникам жилых помещений. Размер и порядок субсидирования определяется правительством, подчеркнула эксперт.

При этом региональные власти имеют право установить собственный механизм расчета помощи. Зачастую, пояснила Иващенко, они определяют количество метров, на которые распространяется субсидия, и максимальную часть общего дохода семьи, подготовленную на «коммуналку».

— В Москве, если более десяти процентов дохода вашей семьи тратится на коммунальные платежи, вы можете претендовать на субсидию: государство компенсирует часть расходов на жилищно-коммунальные услуги, — отметила юрист.

Она заключила, что тем семьям, которые подали заявление на субсидирование после 1 января 2021 года, сумма дохода умножается на отношение размера оплаты ЖКУ с учетом скидки к показателю без дисконта, передает агентство «Прайм».

До этого профессор кафедры государственных и муниципальных финансов РЭУ имени Плеханова Юлия Финогенова рассказала, от каких платежей по ЖКХ жильцы могут отказаться. Так, по ее словам, граждане могут исключить из договора оказания допуслуг страхование помещений, телевидение, видеонаблюдение и услуги консьержа.