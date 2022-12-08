Комплексный сервис искусственного интеллекта поможет медикам Москвы диагностировать признаки ишемической болезни сердца

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В столице расширили возможности комплексного сервиса искусственного интеллекта. Теперь нейросети будут выявлять на КТ-снимках признаки паракардиального жира, что в свою очередь поможет при диагностике сердечно-сосудистых заболеваний. Об этом в четверг, 8 декабря, сообщил заместитель руководителя столичного департамента здравоохранения Илья Тыров.

Он также добавил, что теперь умный помощник поможет определять признаки сразу восьми патологий. Технология нейросети может с высокой точностью выполнять необходимые измерения, что существенно облегчит своевременное выявление тяжелейших заболеваний у пациентов на ранних стадиях.

Передовые технологии в сфере искусственного интеллекта в этом случае выступают помощником, поскольку помогают снизить нагрузку на врачей-рентгенологов. С момента запуска данный сервис проанализировал порядка 120 тысяч компьютерных томограмм пациентов медучреждений.

На серии рентгеновских снимков, получаемых в ходе КТ-исследования, нейросеть за считаные минуты находит признаки рака легкого, COVID-19, остеопороза позвоночника и других заболеваний.

По словам директора московского Центра диагностики и телемедицины, главного внештатного специалиста по лучевой и инструментальной диагностике ДЗМ Юрия Васильева, на сегодняшний день данная технология анализирует уже почти каждое исследование КТ органов грудной клетки.

Васильев также добавил, что за несколько минут рентгенолог получает от нейросети описание, которое он может использовать при составлении заключения для пациента. Алгоритм работы технологии не может пропустить даже малейшие отклонения от нормы и способен выявить признаки заболеваний, о которых пациент даже не подозревал при обращении к профильному специалисту.

До этого мэр Москвы Сергей Собянин объявил о продлении на 2023 год программы комплексной поддержки клинических исследований новых лекарств в медицинских учреждениях столицы.