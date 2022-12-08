Карту «Москвенок» теперь можно использовать как единый читательский билет

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Электронный идентификатор «Москвенок» стало возможно использовать в качестве единого читательского билета (ЕЧБ), сообщили в пресс-службе мэра и правительства Москвы в четверг, 8 декабря.

Для использования «Москвенка» как ЕЧБ необходимо обратиться к библиотекарю и привязать номер лицевого счета карты к профилю читателя в библиотечной информационной системе. Родители после этого будут получать уведомления о посещении ребенка библиотеки на электронную почту и в мобильное приложение «Госуслуги Москвы».

— С новой возможностью «Москвенок» станет еще более удобным: дети смогут брать книги в любой городской читальне и не носить с собой единый читательский билет. А благодаря интеграции библиотечной информационной системы с МЭШ родители будут получать уведомления о посещении библиотеки, — сказала заместитель главы столичного департамента информационных технологий Марина Тавадзе.

На официальном сайте мэра Москвы отметили, что тем детям, которые обратились в библиотеку впервые, перед привязкой «Москвенка» необходимо получить ЕЧБ. Сделать это можно в библиотеке или с помощью сервиса на mos.ru. Руководитель проекта «Москвенок» Евгений Симановский подчеркнул, что в дальнейшем спектр городских услуг, доступных по единой электронной карте, будет расширен.

В октябре пуш-уведомления сервиса «Москвенок» появились в мобильном приложении «Дневник МЭШ». С их помощью родители могут узнать о том, когда ребенок пришел в школу, ушел из нее, какую еду ел в столовой и что покупал в буфете.