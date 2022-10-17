Пуш-уведомления сервиса «Москвенок» появились в приложении «Дневник МЭШ»

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В мобильном приложении «Дневник МЭШ» появились пуш-уведомления сервиса «Москвенок». Об этом в понедельник, 17 октября, сообщили в пресс-службе мэра и правительства Москвы.

С помощью уведомлений родители могут узнать о том, когда ребенок пришел в школу и ушел из нее, что ел в столовой и покупал в буфете, а также сведения о зачислении средств на лицевой счет и предоставлении ребенку билета в музей. Для этого необходимо открыть в приложении раздел «Профиль», перейти во вкладку «Уведомления» и выбрать режим получения.

Родители дошкольников узнают кто и во сколько привел и увел ребенка из детского сада, кликнув на пуш-уведомлению, а для того, чтобы новые возможности заработали, необходимо обновить приложение до последней версии, пишет официальный сайт мэр Москвы.

Недавно в обновленном сервисе «Портфолио учащегося» МЭШ появились новые данные о достижениях школьников в области культуры и творчества. Данную информацию загружают сотрудники столичного департамента культуры, а школьники и их родители могут просматривать и делиться этими данными при подаче заявок на участие в конкурсах, выставках, а также рассказывать об этом в творческих школах, на семинарах и при поступлении в организации дополнительного образования различных творческих направлений.

Также в конце сентября обновили информационный портал «Справка МЭШ». Теперь педагогам, ученикам и их родителям доступны большая библиотека инструкций и руководство по работе с сервисами МЭШ.