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Завершился первый этап благоустройства возле станции БКЛ «Кленовый бульвар»

Полина Долганова
Город
Завершился первый этап благоустройства возле станции БКЛ «Кленовый бульвар»
Фото: Анатолий Цымбалюк / Вечерняя Москва
Россия, Москва, Кленовый бульвар Карта всех событий

Первый этап благоустройства подошел к концу возле станции Большой кольцевой линии (БКЛ) метро «Кленовый бульвар» на юге Москвы. Об этом в четверг, 8 декабря, сообщили в Комплексе городского хозяйства столицы.

По словам заместителя мэра Москвы в правительстве города по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петра Бирюкова, основная задача специалистов заключалась в том, чтобы обеспечить комфортные пешеходные маршруты от станции БКЛ к жилой застройке и музею-заповеднику «Коломенское». В зону благоустройства также вошли улицы Речников и Затонная.

В рамках работ специалисты убрали под землю «воздушные» провода, заменили покрытие тротуаров совокупной площадью 5,7 тысячи квадратных метров, обновили асфальт на проезжей части и установили восемь новых остановочных павильонов.

Во время второго этапа благоустройства планируется заменить старые осветительные конструкции на новые, установить пять информационных стел и скамейки для отдыха москвичей.

Работы должны завершиться летом следующего года, подытожили в комплексе.

До этого сообщалось, что более 20 украшенных к празднованию Нового года букв «М» установят у входов и на станциях столичной подземки. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта, глава городского департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Максим Ликсутов в среду, 7 декабря.

Благоустройство Большая Кольцевая линия (БКЛ) Москва
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