Праздничные буквы «М» установят у входов и на станциях метро Москвы

Фото: Анна Быкова / Вечерняя Москва

Более 20 украшенных к празднованию Нового года букв «М» установят у входов и на станциях столичной подземки. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта, глава городского департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Максим Ликсутов в среду, 7 декабря.

— Мы также украсим городской транспорт, чтобы создать новогоднее настроение нашим пассажирам. Например, скоро у входов и на станциях метро появятся 23 инсталляции буквы «М» — жители и гости города смогут сделать памятные фотографии, — сказал Ликсутов.

В Telegram-канале дептранса отметили, что праздничные буквы «М» можно будет найти на станциях «ВДНХ», «Динамо», «Трубная», «Полянка», «Чкаловская», «Спортивная», «Сухаревская», «Баррикадная», «Марьина Роща», «Добрынинская», «Красные ворота», «Площадь Ильича», «Краснопресненская», «Деловой центр» (БКЛ), «Киевская», «Смоленская» (Филевская линия), «Белорусская» (Кольцевая линия), «Третьяковская» (Калужско-Рижская линия), «Комсомольская», «Савеловская» (Серпуховско-Тимирязевская линия), «Таганская» (Кольцевая линия), «Маяковская» и «Курская».

Осталось уже меньше месяца до Нового года, а столицу уже начали украшать. 30 ноября «Вечерняя Москва» отправилась на склад новогодних иллюминаций, гирлянд и арт-объектов, которые наполнят город праздничной атмосферой уже на днях.