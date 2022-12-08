Главное
Эксклюзивы
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

Опубликован список претендентов на кинопремию «Оскар»

Араз Салехов
В мире
Опубликован список претендентов на кинопремию «Оскар»
Фото: Walt Disney Television / CC BY-ND 2.0

Американская киноакадемия опубликовала список претендентов на 95-ю премию «Оскар» в трех номинациях.

Так, стали известны претенденты по следующим номинациям: «Лучший документальный фильм», «Лучший полнометражный анимационный фильм» и «Лучший фильм на иностранном языке».

Как уточняется, в категории кинокартин на иностранном языке на «Оскар» претендуют 92 страны. Шорт-листы объявят 21 декабря. Саму церемонию награждения «Оскар» проведут 12 марта 2023 года.

В пятницу, 7 октября, художественный руководитель премии «Ника» Юлий Гусман заявил, что в этом году в России не будет проводиться церемония вручения кинематографической премии. По его словам, конкурс состоялся и деятельность премии не прекращается, однако торжественная церемония в этом году не состоится.

До этого председатель Союза кинематографистов РФ Никита Михалков заявил, что, учитывая международную ситуацию, выдвигать на премию Американской академии кинематографических наук и искусств «Оскар» фильм от России не имеет смысла. Он добавил, что вышел из Российского оскаровского комитета.

номинанты Премия «Оскар» Кинопремии
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Путешествуем ВМесте
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Александр Хохлов
Александр Хохлов

«Эшелон — под уклон, паровоз — под откос»

Дмитрий Журавлев
Дмитрий Журавлев

Так мы дождемся восстания машин

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Кормилицы

Наталия Покровская
Наталия Покровская

Кнут и пряник всем полезны

Игорь Моржаретто
Игорь Моржаретто

Осторожно: пять зимних ловушек

Александр Лосото
Александр Лосото

За привитого двух непривитых дают

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Призванная на служение

Все мнения
О проекте