Опубликован список претендентов на кинопремию «Оскар»

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Американская киноакадемия опубликовала список претендентов на 95-ю премию «Оскар» в трех номинациях.

Так, стали известны претенденты по следующим номинациям: «Лучший документальный фильм», «Лучший полнометражный анимационный фильм» и «Лучший фильм на иностранном языке».

Как уточняется, в категории кинокартин на иностранном языке на «Оскар» претендуют 92 страны. Шорт-листы объявят 21 декабря. Саму церемонию награждения «Оскар» проведут 12 марта 2023 года.

В пятницу, 7 октября, художественный руководитель премии «Ника» Юлий Гусман заявил, что в этом году в России не будет проводиться церемония вручения кинематографической премии. По его словам, конкурс состоялся и деятельность премии не прекращается, однако торжественная церемония в этом году не состоится.

До этого председатель Союза кинематографистов РФ Никита Михалков заявил, что, учитывая международную ситуацию, выдвигать на премию Американской академии кинематографических наук и искусств «Оскар» фильм от России не имеет смысла. Он добавил, что вышел из Российского оскаровского комитета.