Российский ноутбук Unchartevice 6540 с отечественной ОС поступил в продажу

Фото: astralinux.ru

Российский ноутбук Unchartevice 6540 на базе отечественной операционной системы Astra Linux поступил в продажу. Девайс уже можно купить у ритейлеров Nevateka, Pleer.ru и Xcom-Shop, сообщили в пресс-службе Astra Linux.

Устройство выполнено в металлическом корпусе с шарнирами, рассчитанными на один миллион открытий. Ноутбук получил IPS-экран с разрешением Full HD 1920х1080 и антибликовым покрытием. Кроме того, устройство оснастили графическим ускорителем RX Vega 3, SSD-накопителем от Samsung Electronics на 256 ГБ и одной планкой памяти DDR 4 на 16 ГБ.

Процессор ноутбука — Ryzen 3 3250U. Клавиатура, подчеркивает производитель, не прогибается и оснащена подсветкой. В устройстве также есть два стереодинамика, звуковой чип Senary Audio, встроенные микрофон и камера. Девайс поддерживает WIFI и карты памяти MicroSD, имеет входы для Bluetooth-модуля 4.2, порты USB 2.0, USB 3.2, Type-С и HDMI. Батарея устройства рассчитана на шести часов непрерывной работы.

Максимальная стоимость ноутбука от производителя составляет 39 990 рублей, уточняется на сайте Astra Linux.

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