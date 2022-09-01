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Лукашенко представил первый белорусский компьютер

Василий Плиткин
Общество
Лукашенко представил первый белорусский компьютер
Фото: president.gov.by

Президент Белоруссии Александр Лукашенко в четверг, 1 сентября, на открытом онлайн-уроке, посвященном Дню знаний, продемонстрировал первый компьютер, произведенный в стране.

Лукашенко отметил, что на данный момент в компьютере всего 12 процентов деталей произведены в Белоруссии, но к концу года в стране будут производить уже 30 процентов деталей.

— Я специально попросил, чтобы сегодня принесли на нашу встречу вот этот продукт — первый компьютер, который мне подарили наши умные люди. Им была поставлена задача «пошататься» по всему миру, найти самое лучшее из того, что мы пока не можем создавать, — процессоры, программное обеспечение, и создать этот компьютер, — передает слова белорусского лидера РИА Новости.

До этого президент России Владимир Путин поздравил Александра Лукашенко с днем рождения во время телефонного разговора.

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