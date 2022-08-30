Путин поздравил Лукашенко с днем рождения

Фото: Администрация президента РФ

Президент России Владимир Путин во время телефонного разговора поздравил своего белорусского коллегу Александра Лукашенко с днем рождения. Об этом во вторник, 30 августа, сообщила пресс-служба Кремля.

— В ходе телефонного разговора президент РФ Владимир Путин тепло поздравил президента Республики Беларусь Александра Лукашенко с днем рождения, — говорится в сообщении.

Также главы государств обсудили ряд актуальных вопросов двусторонней повестки и ситуацию на Украине.

До этого российский лидер направил Лукашенко телеграмму с поздравлением, отмечается в сообщении.

30 августа президенту Белоруссии Александру Лукашенко исполнилось 68 лет.

До этого пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков сообщил, что Владимир Путин 1 сентября посетит Калининград. Также в середине текущей рабочей недели российский лидер проведет совещание с членами правительства, тема которого будет анонсирована. В настоящее время ведется подготовка к мероприятию.