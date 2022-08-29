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Путин посетит Калининград 1 сентября

Анастасия Колоскова
Политика
Путин посетит Калининград 1 сентября
Фото: Администрация президента РФ

Президент России Владимир Путин 1 сентября посетит Калининград. Об этом в понедельник, 29 августа, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

— Во второй половине недели президент будет в Калининграде, приурочена ко Дню знаний 1 сентября поездка, но не только, — заявил Песков.

Он также отметил, что в середине текущей рабочей недели российский лидер проведет совещание с членами правительства, тема которого будет анонсирована. В настоящее время ведется подготовка к мероприятию, передает РИА Новости.

До этого президент России провел первую рабочую встречу с генеральным директором «Аэрофлота» Сергеем Александровским. Особое внимание во время встречи было уделено текущей работе компании в сфере пассажирских перевозок.

Так, по словам Александровского, основной фокус внимания перевозчика будет направлен на подготовку к эксплуатации отечественных воздушных судов. Он отметил, что до конца года «Аэрофлот» намерен заключить контракты на 323 отечественных самолета, в том числе на 73 Sukhoi Superjet, 210 МС-21 и 40 Ту-214.

Глава государства в свою очередь заверил, что государство окажет перевозчику всю необходимую поддержку.

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