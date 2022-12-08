Уволен директор школы в Нижневартовске, где случилась поножовщина среди подростков

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В нижневартовской школе уволили директора в связи с поножовщиной среди детей. Об этом в четверг, 8 декабря, сообщили в пресс-службе городской администрации.

— Директор уволен в связи с происшествием в школе, — сказала собеседница агентства.

При этом в администрации не подтвердили информацию об увольнении классного руководителя подростков, участвующих в конфликте.

Напомним, что 6 декабря между учащимися школы №21 в Нижневартовске произошла драка. В ходе драки один из подростков ударил ножом другого, ребенок был доставлен в реанимацию в крайне тяжелом состоянии. Согласно последним данным, состояние двух участников конфликта оценивалось врачами как стабильно тяжелое и средней степени тяжести, сообщает РИА Новости.

Похожий случай произошел в октябре — так, подросток зарезал 12-летнюю одноклассницу в подъезде многоэтажного дома в Костроме. По факту происшествия возбудили уголовное дело об убийстве малолетнего.